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02.04.2019

Дмитрий Бердников вручил свидетельства на получение социальной выплаты в рамках программы «Молодым семьям – доступное жилье»

Иркутск, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников вручил свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение квартиры или строительство индивидуального жилого дома 29 семьям в рамках подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» муниципальной программы «Жилище на 2013-2021 годы».

Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– C каждым годом растет количество иркутян, участвующих в программе «Молодым семьям – доступное жилье». Так в 2016 году поддержку получили 32 молодые семьи, в 2018 – уже 63, – подчеркнул Дмитрий Бердников, открывая мероприятие. – Поддержка молодежи, молодых и многодетных семей остается одним из главных приоритетов в нашей работе. В городе работает консультативный центр «Дом семьи». Мы ведем масштабную работу по строительству и капитальному ремонту школ и детских садов. При этом в новых детских садах обязательно открываем ясельные группы для ребятишек от полутора до трех лет.

Дмитрий Бердников отметил, что ежегодно городские власти закладывают в бюджет значительные средства на софинансирование федеральной программы «Молодая семья». Так, за три года на ее реализацию из федерального, регионального и городского бюджетов было выделено около 188 млн рублей. При этом доля муниципалитета составила 93,4 млн рублей или 49,6%.

В 2019 году такую поддержку получат 72 иркутских семьи.

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