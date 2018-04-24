Дмитрий Бердников вручил свидетельства на соцвыплаты для покупки жилья 19 многодетным семьям

Иркутск, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников вручил свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 19-ти иркутским многодетным семьям в рамках программы «Молодым семьям – доступное жилье».

– Программа «Молодым семьям – доступное жилье» реализуется в нашем городе уже несколько лет. И это далеко не единственная мера поддержки молодых иркутян. Мы ежегодно выплачиваем подъемные молодым специалистам – педагогам, врачам. Предоставляем жилье в муниципальных общежитиях. Обеспечиваем малышей из малообеспеченных семей продукцией молочной кухни. Отдельное внимание уделяем студенческой молодежи. В этом году благодаря нашей инициативе возвращена социальная стипендия малоимущим студентам, обучающимся по очной форме. И мы делаем всё возможное, чтобы сохранить эти меры социальной поддержки. Наша задача – обеспечить такие условия, чтобы молодые люди стремились оставаться в Иркутске, работали, создавали семьи, растили детей, – отметил Дмитрий Бердников.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, всего в 2018 году поддержку на приобретение жилья получат 58 семей, из них 49 – многодетные. На эти цели предусмотрено 72 млн рублей. Сумма поддержки рассчитывается, исходя из количества членов семьи, и может составлять более 1,5 млн рублей на одну семью. С 2016 года на поддержку молодых семей выделен 181 млн рублей. В 2016 году поддержку получили 32 семьи, в 2017 – 34. Финансирование программы осуществляется из областного и городского бюджетов.