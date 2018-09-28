До нового года в Качуге планируют сдать дом для медицинских работников

Качугский район, 30.09.15 (ИА "Телеинформ"), - Председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области Ирина Синцова и глава комитета по собственности и экономической политике ЗС Николай Труфанов в ходе рабочей поездки по Качугскому району посетили строительную площадку дома для медицинских работников.

Как сообщает пресс-служба областного парламента, к концу декабря строители обещают сдать двухэтажный 12-ти квартирный дом для врачей и медперсонала Качугской районной больницы. Это будет полностью благоустроенный двух подъездный дом с одно- и двух комнатными квартирами. Площадь однокомнатных квартир варьируется от 33 до 38 квадратных метров, двухкомнатных – от 42 до 56 квадратов. Депутаты Законодательного собрания уже не первый раз посещают стройку. К примеру, Ирина Синцова инспектировала объект в середине марта, и тогда подрядчик завершал возведение цокольного этажа.

«Конечно, прогресс очевиден. Если весной мы только могли себе представлять очертания дома и планировку жилья, то сейчас прошлись по всем этажам и заглянули буквально в каждую будущую квартиру. Работы еще достаточно, но я очень надеюсь, что строители выполнят взятые на себя обязательства, и до конца года врачи получат обещанное жилье», – отметила Ирина Синцова.

Депутат напомнила, что это уникальный проект для всей Иркутской области и на сегодняшний день такой «медицинский» дом построен только в поселке Еланцы Ольхонского района. В этом году кроме Качугского района дом для медиков также планируют сдать в Баяндаевском районе.

По словам председателя районной думы Андрея Саидова, потребность во врачах в Качугском районе достаточно высокая, фактически половина ставок сегодня свободны. На очередном заседании думы отдельный вопрос будет посвящен распределению жилья в новостройке. Главный врач районной больницы расскажет депутатам о своем видении управления жилым фондом для медицинских работников.