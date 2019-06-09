Дом культуры в боханском селе Тараса планируют построить на год раньше

Боханский район, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Строительство дома культуры в селе Тараса Боханского района ведется с опережением графика, подрядчик планирует завершить работы уже в этом году, а не в следующем, как планировалось ранее, сообщает пресс-служба губернатора.

Напомним, сельский дом культуры возводится по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы. На его строительство из областного и местного бюджета выделено более 100 млн рублей. Возводить объект начали в 2018 году.

Как доложила губернатору региона Сергею Левченко во время его рабочей поездки в район министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина, на сегодняшний день готовность объекта составляет около 30%. Общая площадь строящегося ДК – почти полторы тысячи квадратных метров. Его проект является аналогом уже открытых домов культуры в поселках Забитуй Аларского района и Железнодорожный Усольского района.

В новом двухэтажном Доме культуры будут располагаться зрительный зал на 150 мест, хореографический зал, рабочие кабинеты, спортивный зал и библиотека. Учреждение оснастят мебелью и оргтехникой. Также предусмотрено благоустройство: посадка деревьев и кустарников, устройство проездов, газонов и тротуаров, установка скамеек.

На сегодняшний день в Иркутской области продолжают строить девять домов культуры, должно начаться возведение еще 13-ти.