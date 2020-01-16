Дом спорта в Усть-Ордынском планируют достроить за два-три года

Эхирит-Булагатский район, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Дом спорта в посёлке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района, который обещали построить при объединении Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, планируют достроить за два-три года. Об этом стало известно 14 января во время визита врио губернатора региона Игоря Кобзева в Эхирит-Булагатский район. Дом спорта – объект, который начали строить ещё в начале 2000 годов, но в 2005 году стройку заморозили. Разговоры о возобновлении строительства возникали и в 2014 году, и в 2016 году, но ещё время спустя завершение сооружения назвали нецелесообразным. Однако теперь и местные, и региональные власти считают, что Дом спорта Усть-Ордынскому крайне необходим. Вокруг него располагаются учреждения дошкольного, среднего и профессионального образования, а также многоквартирные дома, потому объект станет точкой притяжения как для местных жителей, так и населения всего УОБО. Поскольку Дом спорта простаивает уже 20 лет, проект его в конце-концов пришлось переделывать, чтобы объект соответствовал современным требованиям. Как рассказал врио министра спорта Иркутской области Илья Резник, он включает в себя большой игровой зал, зал борьбы, зал единоборств, зал настольного тенниса и галерею для занятия национальным бурятским видом спорта – стрельбой из лука. Рядом со зданием расположится большой стадион, на котором можно будет проводить соревнования разного уровня. – Стоимость завершения строительства в ценах 2020 года составляет 760 млн рублей. В областном бюджете деньги уже заложены. Кроме того, до 1 февраля мы должны представить предложение заместителю председателя правительства Российской Федерации Ольге Голодец на федеральное софинансирование, – сказал Илья Резник. По его словам, сейчас задача муниципалитета – подписать соглашение с Минстроем и выйти на торги. Это планируется сделать в ближайшее время. По расчётам администрации Эхирит-Булагатского района, строительство займёт три года. – Мы понимаем, что это важно для округа и принимаем такое решение, что в любом случае федеральную поддержку попросим. Сейчас надо провести аукцион, выбрать правильно подрядчика, составить график выполнения строительства. Я поговорил со специалистами, строителями, они считают, что объект можно построить за два года. Думаю, это место станет серьёзной точкой, где будут собираться большое количество людей, – сказал Игорь Кобзев. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: игорь кобзев

илья резник

уобо

эхирит булагатский район Тэги: View the discussion thread.