ДомКлик запустил сервис по размещению объявлений от физлиц и предложил скидку по ипотеке для покупателей

Москва, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Физические лица получили возможность подать объявление о продаже жилья через сервис ДомКлик. Ранее такой сервис был доступен только профессиональным участникам рынка – риелторам и агентствам недвижимости. Стоимость публикации объявления на срок 90 дней составляет всего один рубль, сообщают в пресс-службе Сбербанка. Для собственников квартир, которые являются клиентами Сбербанка, ДомКлик предлагает преференции – подтверждение права собственности в автоматическом режиме через интеграцию с Росреестром. Объявления от подтвержденных собственников получают специальный значок «От собственника» и пользуются большей популярностью у покупателей. По истечении 30 дней после публикации объявления для покупателя данной квартиры начинает действовать скидка на ипотеку в размере 0,3 п.п. – Ранее сервис продажи квартир через ДомКлик был доступен только профессиональным игрокам рынка. Благодаря этим продавцам, на портале уже представлено более полумиллиона объектов. Всего за год работы мы стали пятой площадкой по поиску недвижимости в России, согласно рейтингу Simmilar Web, – рассказал директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев. – Мы ожидаем, что портал станет еще более популярным с появлением сервиса по продаже квартир для физических лиц, т.к. мы предлагаем выгодные и безопасные условия. Большинство клиентов, которые приходят на портал, уже имеют одобрение по ипотеке – это означает, что покупатели имеют серьезные намерения и готовы к покупке. Безусловно, скидка на ипотеку 0,3% для покупателей – это большая мотивация для покупки именно у нас. Кроме того, есть возможность приобрести на ДомКлик объекты, уже проверенные банком, – это позволит покупателю получить информацию, соответствующую действительности. СПРАВКА: ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50 % уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50 % акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481. Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Квартиры в Иркутске: предложения иркутских риэлторов и застройщиков сбербанк

федеральные новости Тэги: View the discussion thread.