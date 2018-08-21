Достройка второго здания Госархива Иркутской области обойдётся в 150 миллионов рублей

Иркутская область, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Для расширения площадей Государственного архива Иркутской области в региональную собственность передадут недостроенное здание Иркутского научного центра Сибирского отделения РАН. Затраты на завершение объекта составят 150 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, правительство Иркутской области ещё в 2016 году направило в ФАНО просьбу передать региону этот объект. Достроить его будет гораздо дешевле, чем возводить новое специализированного здания архива. Эти работы оцениваются примервно в 1,3 млрд рублей, говорят в правительстве Иркутской области.

При положительном решении проблемы увеличения площадей госархива в здании в 3505 квадратных метров планируется разместить хранилища и оборудованный современными техническими средствами читальный зал с возможностями предоставления документов в электронном виде. Дополнительных объемов, по приблизительным подсчетам, хватит на 15 лет.

Вопрос обсудили на встрече губернатора региона Сергея Левченко и замруководителя Росархива Андрея Юрасова. Ведомство окажет содействие в доработке и оснащении дополнительных хранилищ Государственного архива Приангарья.

Отметим, в Иркутской области действует три государственных и 42 муниципальных архива. В них хранится около четырёх миллионов документов.