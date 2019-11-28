Дума и мэрия намерены совместно отстаивать сохранение иркутского ипподрома

Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Дума Иркутска и администрация города намерены совместно отстаивать сохранение ипподрома.

Вопрос по ситуации с ипподромом внесли дополнительно в повестку заседания представительного органа 28 ноября. Напомним, единственное в Иркутской области сооружение с сертифицированной для конных состязаний беговой дорожкой находится в федеральной собственности и выставлено на продажу по причине банкротства.

Депутаты думы заявили о необходимости сохранения ипподрома и принятия всех возможных мер по предотвращению его продажи с последующим использованием этой земли под застройку. Представители администрации их полностью поддержали. Заммэра Виталий Барышников сообщил, что городские власти также считают это недопустимым и намерены отстаивать сохранение ипподрома.

Между тем, как пояснил заммэра – председатель комитета по градостроительной политике Александр Ким, когда городские власти обратились к федеральным властям в защиту ипподрома, то получили ответ замминистра экономразвития РФ, что больше никто не выразил заинтересованности в сохранении этого объекта. В частности, в Минспорта РФ сообщили, что в Иркутской области конный спорт не входит в число приоритетных видов, в Россельхозе и региональном Минэкономразвития также нет заинтересованности в этом объекте.

– И даже федерация конного спорта РФ, якобы, сообщила, что не заинтересована в нем, хотя к нам поступило обращение от региональной федерации с просьбой сохранить объект, – отметил Александр Ким.

Также Виталий Барышников назвал некорректной информацию Росимущества о том, что ипподром не используется по назначению:

– Да, в этом году соревнования на призы мэра не состоялись, но там проводились другие состязания городского, областного и федерального уровней.

Александр Ким на вопрос депутатов пояснил, что допустимые виды использования земли под ипподромом сегодня – в том числе, под строительство магазинов, поликлиник, объектов оказания бытовых услуг. Но для такой застройки необходимо, как минимум, внести изменения в генплан города.

Депутаты приняли решение инициировать корректировку статуса этой земли во избежание застройки иными объектами. Также они намерены обратиться в Росимущество в поддержку ипподрома. Кроме того, планируется обращение в адрес губернатора Иркутской области Сергея Левченко с просьбой инициировать передачу ипподрома в областную собственность с сохранением его назначения. Если же главой региона подобный документ уже подготовлен, то депутаты намерены выступить в его поддержку.

Так же звучало предложение выкупить ипподром с помощью областных субсидий в муниципальную собственность, но не нашло поддержки в силу цены вопроса: стартовая сумма – 117 млн рублей с шагом аукциона 10 млн рублей.