Дума Иркутска: в микрорайоне Топкинском нужно строить ФОК и школу искусств

Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В микрорайоне Топкинском нужно строить физкультурно-оздоровительный комплекс и школу искусств, считают депутаты иркутской думы.

Этот вопрос обсуждался на заседании думы Иркутска 30 мая.

Напомним, вопрос о необходимости строительства в Топкинском ФОКа обсуждался несколько лет. В 2018 году было выбрано место, принято решение о строительстве. На 2019 год в городском бюджете заложено 2,8 млн рублей на разработку проектной документации, на 2020 год запланировано строительство.

Однако, как сообщили представители администрации Иркутска, появилась инициативная группа местных жителей, которые на площадке, выбранной под строительство ФОКа, хотят видеть новую школу искусств. Существующая школа занимает часть здания детского сада.

Депутаты согласились, что Топкинскому необходимы оба объекта. На их взгляд то, что на выбранном месте нужно строить именно ФОК, не подлежит обсуждению. Но и школа искусств также необходима.

В связи с этим дума приняла несколько решений. Во-первых, администрации города поручено не позднее июня текущего года провести конкурс на разработку проектно-сметной документации. Во-вторых – оперативно изыскать земельный участок под строительства школы искусств.