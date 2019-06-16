Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере

Екатеринбург, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заявил, что церковь отказалась от возведения храма в сквере Екатеринбурга.

В епархии считают, что даже выбранное на голосовании место может не устроить недовольных, пишут argumenti.ru .

«В атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, все равно станет причиной раздора для людей… Мы бы не хотели давать диаволу такую возможность», – сказал митрополит.

В РПЦ согласились с просьбой екатеринбуржцев отказаться от строительства собора святой Екатерины в общественных парках или скверах, передает РИА Новости. Также представители епархии поблагодарили жителей города за множество предложенных мест для нового храма и заверили, что скоро строительство собора начнется «на достойном ее святости месте».