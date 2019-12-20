Эксперты: Иркутск вошел в ТОП-25 городов России по дороговизне аренды квартир посуточно

Иркутск, 22.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты портала Domofond.ru проанализировали средние ставки на посуточную аренду однокомнатных и двухкомнатных квартир в 77 крупных городах России и составили рейтинги по ценам на краткосрочную аренду жилья.

Иркутск, по данным аналитиков, занял 21-е место в рейтингах аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир посуточно – снять в городе жилье на короткий срок стоит 1393 и 1847 рублей/сутки соответственно. Чуть дороже в обоих случаях обойдется аренда жилья в Ростове-на-Дону (1411 и 1854 рубля/сутки). На рубль меньше, чем в Иркутске, будет снять «однушку» в Новосибирске, а вот «двушка» обойдется немногим дешевле в Нижнем Новгороде (1834 рубля/сутки).

Десятку городов с самой дорогой посуточной арендой возглавляет Москва. Здесь аренда однокомнатной и двухкомнатной квартиры в сутки стоит 2472 и 3405 рублей соответственно. Второе место по стоимости краткосрочной аренды «однушек» занимает Якутск – 2107 рублей/сутки. За ним идут Химки, где средняя ставка составляет 1 975 рублей/сутки. По стоимости аренды двухкомнатных квартир Химки опережают Якутск – в городе, расположенном в Московской области, снять квартиру на сутки можно за 2837 рублей.

Дешевле всего арендовать «однушку» и «двушку» можно в Кирове. Здесь ставка составляет 871 и 1299 рублей/сутки соответственно. На втором месте по стоимости аренды однокомнатных квартир расположился Стерлитамак (978 рублей/сутки) На рубль больше придется отдать, чтобы снять квартиру в Волжском. Еще чуть выше ставка в Курске – 1038 рублей/сутки. По стоимости посуточной аренды двухкомнатных квартир второе место занимает Волжский (1316 рублей). За ним идет Стерлитамак, где цена составляет 1 362 рубля, Волгоград (1413 рублей) и Оренбург (1421 рубль).