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Недвижимость
12.12.2019

Эксперты: иркутяне стали чаще страховать свои квартиры

Москва, Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - За 9 месяцев 2019 года жители Иркутской области заключили 234,4 тысячи договоров страхования имущества физлиц (ИФЛ) – на 5% больше, чем за январь-сентябрь 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба «Сбербанк страхование».

В целом по стране россияне оформили 34,6 млн таких договоров – рост составил 5,2%. На первом месте – Московский регион. Среди лидеров также Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Свердловская область и Краснодарский край.

В январе-сентябре 2019 года граждане получили более 146 тысяч выплат по страховым случаям с имуществом на общую сумму 6,5 млрд рублей, свидетельствуют данные Банка России. Средняя выплата по одному страховому случаю увеличилась на 23% до 44,6 тысячи рублей. Сборы по договорам ИФЛ составили 49,5 млрд рублей – на 8,8% больше, чем в аналогичный период 2018 года.

К страхованию имущества физлиц на страховом рынке относят залоговое страхование имущества, страхование квартир и частных строений, бытовой техники, гаджетов, багажа и других объектов. Некоторые компании, в частности «Сбербанк страхование», включают в эту группу и страхование банковских карт.

Лидером по количеству заключенных договоров ИФЛ стал Московский регион (столица и область). Здесь оформлено 19,7 млн договоров страхования – 56,8% от общего количества. На втором месте расположился Санкт-Петербург и Ленобласть (953,3 тысячи договоров, 2,8%), на третьем – Татарстан (762,3 тысячи, 2,2%). Далее следуют Свердловская область (691,5 тыс., 2%) и Краснодарский край (533,6 тыс., 1,5%). В первую десятку также вошли Нижегородская и Самарская области, Башкортостан, Ростовская область и Пермский край.

– СК «Сбербанк страхование» прогнозирует дальнейший рост этого рынка – примерно на 10% в год. Количество договоров страхования имущества физлиц продолжит расти за счет снижения ставок по ипотеке и увеличения спроса на страхование жилья от ЧС благодаря популяризации нового закона, который вступил в силу в августе 2019 года, – отмечает руководитель управления по страхованию недвижимости СК «Сбербанк страхование» Валерия Юрова.

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