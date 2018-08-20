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Недвижимость
21.08.2018

Эксперты: рынок недвижимости в Приангарье ждет спад

Иркутская область, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - На рынке недвижимости в Приангарье в ближайшие год-два ожидается спад из-за снижения покупательной способности населения и роста цен на первичное жилье. Об этом рассказали местные застройщики на круглом столе 21 августа.

Одной из главных причин ожидаемого удорожания жилья эксперты называют проходящую сейчас реформу федерального законодательства в сфере строительства, прежде всего долевого.

В частности, речь идет о введении системы эскроу-счетов в сфере долевого строительства. Напомним, эскроу-счет – это счет в банке, куда теперь дольщики будут вносить деньги на строящееся жилье. Эти деньги недоступны застройщику до момента сдачи готового объекта. Предполагается, что эта мера призвана защитить дольщиков от недобросовестных застройщиков – чтобы последние не могли получить взносы и не окончить строительство. Однако в результате и добропорядочным компаниям при отсутствии средств дольщиков оказывается не на что строить дома. В результате до сдачи объекта и получения доступа к счету они вынуждены брать банковские кредиты и платить за них проценты (пока деньги дольщиков хранятся на беспроцентных счетах), что, закономерно приводит к удорожанию строительства.

Кроме того, как отметила член совета директоров ФСК «Новый город» Галина Кузняная, новшества в законодательстве обязывают компании заводить в банках счета под каждый объект, каждое разрешение на строительство. Это значительно увеличивает траты на банковское обслуживание, кроме того, создает проблемы с налогами – так как с зарплаты каждого работника тоже, вероятно, придется теперь платить налоги со всех объектов сразу. В аналогичной ситуации с необходимостью дополнительных затрат на банковское обслуживание окажутся и подрядчики, а они эти затраты, соответственно, включат в стоимость своих затрат перед заказчиком.

Между тем, как отметила эксперт, «на строительном рынке Иркутска уже сегодня большие проблемы». И имеющиеся предпосылки предполагают только усугубление ситуации. Генеральный директор ООО «Гранд-Строй» Екатерина Прядко отметила, что в среднем по России в июне в этом году отмечен спад в сфере строительства на 8%, а ведь традиционно на летние месяцы, напротив, приходится пик сдачи объектов.

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