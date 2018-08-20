Эксперты: в Иркутске растет спрос на двух- и трехкомнатные квартиры

Иркутск, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске спрос на жилье постепенно смещается от однокомнатных квартир и студий в сторону двух- трехкомнатных квартир. К такому выводы пришли местные застройщики на круглом столе 21 августа.

При этом заместитель генерального директора АО «УКС Иркутска» Сергей Куликов отметил, что однозначно тенденцию по предпочтениям в размерах покупаемых квартир сложно определить. Здесь все зависит от множества факторов – места застройки, наличия инфраструктуры и так далее. Так, молодые семьи зачастую берут студии или «однушки» на окраине. В семьях постарше и с детьми спросом пользуется более просторное жилье, с хорошей транспортной доступностью и так далее.

– Есть много факторов, влияющих на выбор квартир. Так, например, как только мы построили в иркутском микрорайоне «Эволюция» школу, у нас там почти сразу закончились трехкомнатные квартиры, – говорит Сергей Куликов.

Генеральный директор АО «Восток Центр Иркутск» Михаил Сигал считает, что растущий спрос на квартиры большей площади связан с демографической ситуацией как в Иркутске, так и по всей стране и «старением нации». То есть молодых семей становится меньше, а с возрастом люди стараются улучшить жилищные условия и приобретают квартиры.

Генеральный директор ООО «Гранд-Строй» Екатерина Прядко говорит, что сегодня наиболее востребованы двухкомнатные квартиры с максимальным количеством полезной площади. По мнению эксперта в значительной степени рост спроса на квартиры большей площади связан со снижением процентных ставок по ипотеке.

При этом она подчеркивает, что при строительстве спрогнозировать спрос на квартиры определенной площади почти невозможно. Иногда из-за этого застройщику приходится за свой счет заниматься перепланировкой уже почти готовых блоков.