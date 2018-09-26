|Недвижимость
|27.09.2018
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Еще одна деревянная усадьба передана в уставный капитал АРПИ для ремонта
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Иркутск, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В уставный капитал агентства развития памятников Иркутска внесли деревянное здание по улице Фридриха Энгельса, 31 в областном центре – усадьбу Федотовой.
– Площадь здания – 88,9 квадратных метра, земельного участка – 336 квадратных метров. Техническое состояние оценивается как неудовлетворительное, требуется ремонт. Здание является объектом культурного наследия регионального значения и передается в уставный капитал АРПИ для проведения реставрации, – сообщила 27 сентября на заседании думы Иркутска заммэра-председатель КУМИ горадминистрации Екатерина Козулина.
Границы усадьбы Федотовой как объекта культурного значения в АРПИ утвердили весной 2018 года.
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