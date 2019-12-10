Фонд «В поле зрения»: дума Иркутска может себя проявить в ситуации с Цесовской набережной

Иркутск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Действующий генеральный план Иркутска и правила землепользования и застройки защищают территорию иркутского ипподрома от строительства на участке любых объектов, кроме спортивных. Конечно, этот факт не сможет остановить приватизацию иркутской заводской конюшни, но, тем не менее, накладывает существенные ограничения на будущего собственника, сообщает пресс-служба фонда общественного контроля «В поле зрения».

Аналогичное решение городских властей может повлиять и на другую проблемную ситуацию – со строительством элитной жилой высотки на территории бывшей Чаеразвесочной фабрики.

– В отношении участка земли на Цесовской набережной необходимо внести корректировки в Генплан и Правила землепользования и застройки, чтобы изменить назначение территории с «Зоны жилой застройки» на «Зону рекреации». Депутаты могут воспользоваться такой возможностью и поддержать мнение большинства иркутян в пользу общественного пространства на Цесовской набережной, а не переадресовывать решение этого важного вопроса и пассивно наблюдать за ходом развития событий, – так прокомментировал ответ председателя думы города Иркутска руководитель фонда общественного контроля «В поле зрения» Эдуард Дикунов.