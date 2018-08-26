«Город в городе»: какие удобства может предоставить жилищный комплекс «Столичный»

Балашиха, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Современные микрорайоны с каждым годом становятся всё более самостоятельными. Переплетения высоток вмещают в себя не только жилые помещения, но и целую инфраструктуру, которая обеспечивает удобные условия для жизни собственникам квартир и, что немаловажно, буквально шаговую доступность от любого магазина, супермаркета, спортивного комплекса или образовательного учреждения. Вот и жилой комплекс «Столичный» не стал исключением из правил. Всего лишь несколько сотен метров будут отделять жителей новостроек от трёх физкультурно-оздоровительных комплексов, магазинов, аптек, большого 4-х этажного торгового центра и кинозала. Совсем недалеко от «Столичного» расположены Петровский парк и Саввинские пруды. Помимо всего прочего, компания «Главстрой», которая и занималась созданием этого комплекса, совсем недавно презентовала новый проект «Столичный-2». В будущем жилые комплексы сформируют единый самодостаточный городской кластер. Здесь и образовательную школу на 550 мест построят, и детский сад на 120 детей, и поликлинику на 670 посещений в смену, и многие другие объекты, которые заметно облегчат жизнь будущих жителей жилищного комплекса. Приобрести недорогие новые квартиры в ЖК «Столичный» можно уже сейчас. Эти жилые помещения относятся к эконом- и комфорт-классу. «Столичный» по большей части предоставляет квартиры-студии, однокомнатные или двухкомнатные варианты, а также классические помещения и жильё евроформата. О красоте застройщики тоже позаботились, оформив свои постройки в трёх стилях: классический, сдержанный вариант без лишних амбиций и ярких цветов, оформление с использованием благородных пород дерева и современный стиль, сочетающий контраст природных текстур. В подъездах комплекса есть даже комнаты с санузлом для консьержей и санитарные помещения. В отдельных однокомнатных и двухкомнатных квартирах присутствуют просторные гардеробные и открытые кухни-столовые. Всё это удобство в целом займёт участок площадью 57 гектаров. Располагается комплекс в микрорайоне Железнодорожный города Балашиха. До центра микрорайона можно добраться даже без транспорта, а вот до Москвы придётся ехать на электропоезде с Курского вокзала – всего такая дорога займёт около 30 минут. ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Квартиры в Иркутске: предложения иркутских риэлторов и застройщиков View the discussion thread.