Госдума приняла в окончательном чтении законодательную инициативу парламента Приангарья

Москва, 26.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Госдума Федерального Собрания РФ на осенней сессии приняла в окончательном чтении законопроект, внесенный Заксобранием Приангарья, который предлагал освободить физические лица от уплаты государственной пошлины за нотариальное удостоверение сделок по отчуждению недвижимого имущества в аварийном и подлежащем сносу доме.

Как пояснила один из авторов законопроекта, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству ЗС Наталья Дикусарова, за нотариальное удостоверение договоров взималась государственная пошлина в размере 0,5% стоимости жилья, но не менее 300 и не более 20 тысяч рублей. Законопроект областного парламента был направлен на снижение налоговой нагрузки на население, так как для многих семей такие расходы являются существенными, сообщает пресс-служба ЗС.

– Мы готовимся ко второму этапу реализации программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Понимаем, что многим переселяющимся тяжело найти средства на уплату госпошлины, ведь это немалые суммы – в среднем, около 10 тысяч рублей. Законопроект, подготовленный комитетом по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного собрания с помощью Ассоциации муниципальных образования Приангарья, глав и мэров наших территорий, эту проблему решает, – пояснила Наталья Дикусарова.

Депутат также напомнила, что на рассмотрении в Государственной думе находится еще одна инициатива облпарламента, относящаяся к компетенции комитета по бюджету. Законопроектом предлагается обязать зарегистрированные обособленные подразделения организаций, которые работают в населенных пунктов субъектов РФ, уплачивать налоги именно в этих муниципалитетах.