Госдума усиливает контроль над использованием средств дольщиков

Москва, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Госдума 18 декабря приняла во втором чтении правительственный законопроект, усиливающий контроль над использованием застройщиками денежных средств участников долевого строительства. Об этом сообщает пресс-служба председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева. По итогам совместной работы профильного думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям с правительством, Банком России, профессиональным и экспертным сообществом законопроект был существенно доработан и дополнен нормами, уточняющими требования к застройщикам, режим расчетного счета застройщика, а также порядок осуществления контроля за их деятельностью. Одной из наиболее значимых новелл стало включение в законопроект по итогам недавнего совещания у президента РФ положения о переходе с 1 июля 2019 года на проектное финансирование и использование счетов эскроу в отношении всех реализуемых застройщиками проектов строительства многоквартирных домов. Исключение из этого правила сделано только для проектов, соответствующих установленным Минстроем России критериям. К числу таких критериев законопроектом отнесены степень готовности таких объектов и количество заключенных в их отношении договоров долевого участия. Также предлагается снизить требования к опыту застройщиков жилья с 10 до 5 тысяч кв. м реализованных проектов, чтобы мелкие региональные строительные компании не потеряли право привлекать средства дольщиков. Также документом предлагается отменить требование о контроле банком средств на спецсчете застройщика после сдачи дома в эксплуатацию. Кроме того, ужесточается порядок проверок в области долевого строительства: исключается механизм плановых проверок застройщиков, чтобы недобросовестные компании не подгоняли результаты работы к очередному визиту органов государственного надзора. А основания для внеплановых проверок, наоборот, расширяются. Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства наделяется правом проверки финансово-хозяйственной деятельности застройщиков с целью своевременного выявления неплатежеспособности. Ко второму чтению депутаты дополнили законопроект нормой о защите прав дольщиков на машиноместа и нежилые подсобные помещения при банкротстве застройщика. Отдельный пакет поправок касается упрощения финансирования Фонда дольщиков для достройки проблемных объектов долевого строительства. Фонду дольщиков дается возможность сформировать дочернюю компанию-застройщика для того, чтобы те средства, которые закладываются в бюджет для достройки, имели инструментарий для использования. При этом фиксируется, что эта компания, также как и Фонд, будет подконтрольна Счетной палате. Как сообщил журналистам председатель профильного думского комитета Николай Николаев, накануне рассмотрения законопроекта во втором чтении была подготовлена поправка, которая даст возможность застройщикам, не останавливая продажи, страховать свои риски не в страховой компании, а в публично-правовой компании. Он напомнил, что ранее Центробанк исключил из перечня страховых компаний, имеющих право страховать застройщиков, компанию «Респект», которая была самой крупной компанией, занимающей более 80% рынка этого вида страхования. – Конечно, отдельная тема, каким образом вообще было допущено, что одна компания занимает такое положение. Но мы столкнулись с тем, что сегодня утром уже ни один застройщик, который реализует свой проект через старый механизм, который подразумевал страхование рисков страховой компании, не может продать ни одного ДДУ, – заявил Николай Николаев. Поправка ко второму чтению позволит не допустить в такой ситуации остановку продаж, что крайне важно как для застройщиков, так и для граждан. – Мы не дадим дестабилизировать рынок, – подчеркнул глава думского комитета. ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Квартиры в Иркутске: предложения иркутских риэлторов и застройщиков Николая Николаева иркутская область

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