Госпомощь многодетным семьям по ипотеке обсудили в Иркутске

Иркутск, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» в Иркутске провели круглый стол по вопросу информирования многодетных семей о льготах по ипотеке и мерах социальной поддержки таких семей. Мероприятие организовал общественный совет партпроекта. Об этом сообщает пресс-служба партии. В обсуждениях приняли участие представители областного министерства социального развития, опеки и попечительства, ПАО Сбербанк, Ассоциации объединений обществ многодетных семей «Берегиня», Ассоциации приемных семей Иркутской области и многодетные родители. Как выяснилось в ходе дискуссии, многодетные семьи недостаточно информированы о льготах и мерах социальной поддержки по ипотеке, которыми они могут воспользоваться. Участники узнали, что семьи, в которых с 1 января 2019 года родился третий и последующие дети имеют право на компенсацию ипотеки, сумма которой с учетом использования материнского капитала может составить 900 тысяч рублей. Предоставляемая компенсация покрывает примерно 40% расходов по ипотеке (исходя из средней стоимости жилья – 2,75 миллиона рублей). Условиями предоставления компенсации является факт рождения или усыновления трех и более детей на территории России, причем хотя бы один из них должен быть рожден после 1 января 2019 года. Полученные средства (450 тысяч рублей) направляются только на оплату задолженности по одному ипотечному кредиту. Если его сумма меньше финансовой помощи, то оставшиеся средства могут быть направлены на погашение процентов за кредит. За компенсацией необходимо обратиться в банк, который предоставил кредит по ипотеке, с необходимыми документами, включая свидетельства о рождении детей. После рассмотрения документов на погашение кредита придут деньги. Представители банка напомнили, что семьи, в которых с 1 января 2018 года родился второй и последующие дети, имеют право на получение семейной ипотеки, особенностью которой является сниженная процентная ставка – от 5,25%. Такая ипотека может быть предоставлена как на покупку квартиры, так и на рефинансирование предыдущей ипотеки с более высокой процентной ставкой. Условием получения семейной ипотеки является рождение второго и последующих детей послу 1 января 2018 года. Заемщиком должен быть гражданин РФ в возрасте от 21 до 65 лет на дату погашения кредита, имеющий стаж работы на последнем месте более трех месяцев. По одному ипотечному кредиту заемщиками и созаемщиками могут быть до четырех человек. Первоначальный взнос от 20% стоимости жилья. Срок кредитования по семейной ипотеке от 3 до 30 лет. Оформить такую ипотеку можно в любом банке, собрав необходимый комплект документов. Получить дополнительную информацию об условиях предоставления компенсации и льготной ипотеки, а также оформить ипотечный кредит можно на официальном сайте АО «ДОМ.РФ» по ссылке: https://дом.рф. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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