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25.03.2019

Государственные жилищные сертификаты в 2019 году получили 173 жителя Иркутской области

Иркутская область, 25.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Государственные жилищные сертификаты получили 173 жителя Иркутской области с начала 2019 года.

Эта мера соцподдержки реализуется в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», пишет пресс-служба губернатора. Об этом рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

– Людям, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, выдано 166 сертификатов на общую сумму более 410 млн рублей. Три сертификата на сумму свыше 5 млн рублей получили люди, признанные вынужденными переселенцами. Еще четыре сертификата на сумму почти 9,5 млн рублей выданы тем, кто подвергсся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф, а также приравненным к ним лицам, вставшим на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, – уточнил министр.

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