Игорь Кобзев: к октябрю следующего года пострадавшие от паводка граждане должны быть обеспечены жильем

Иркутская область, 28.12.19 (ИА «Телеинформ»), - К октябрю 2020 года все жители, пострадавшие от паводка в Иркутской области, должны быть обеспечены жильем.

Об этом в ходе рабочей поездки в Тайшетский и Нижнеудинский районы заявили вице-премьер правительства РФ, председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области Виталий Мутко и временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба главы региона.

– В целом, все основные аварийно-восстановительные работы на территориях ЧС завершены, функционируют коммунальные системы, идет образовательный процесс в школах, работают социальные учреждения. 47 тысяч граждан получили выплаты. Ключевой вопрос – восстановление жилищных прав. У 7200 семей жилье восстановлено, у 5300 – оплачено, остается 2000 семей, которые ждут жилья. И это наша болевая точка. Тут нужны неординарные решения. Новому губернатору с правительством под силу с этой задачей справиться. В октябре 2020 года все пострадавшие должны иметь жилье, – отметил Виталий Мутко.

Эту тему поднимали и жители на встрече с Виталием Мутко и Игорем Кобзевым. Также они задавали вопросы, касающиеся капитального ремонта домов, реализации программы комфортной городской среды, получения субсидий для восстановления бизнеса, пострадавшего во время паводка, строительства жилья в Нижнеудинске. Все прозвучавшие вопросы будут взяты на контроль.

– Главная задача – обеспечить жильем всех пострадавших в срок, поставленный главой государства. Для этого мы должны объединить усилия жителей, муниципальной, региональной властей, правоохранительных органов, реализовать программу переселения из ветхого и аварийного жилья с привлечением областных и федеральных средств, – подчеркнул Игорь Кобзев.