Игорь Кобзев: к тем, кто будет срывать сроки строительства в зоне ЧС в Иркутской области, применят штрафные санкции

Иркутская область, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Вопрос ликвидации последствий ЧС, сложившейся в результате паводка в Иркутской области, рассмотрели на оперативном совещании, которое 23 декабря провел врио губернатора региона Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба регправительства. – В ходе моих поездок в Тулун побывал в гостях у разных семей: у людей, которые переехали в новые дома, и у людей, которые до сих пор живут в пунктах длительного размещения, где в комнате две кровати и кроватка для ребенка. Больно, когда люди по полгода проживают в таких условиях. Сделал вывод, что мы должны работать на других скоростях. Скорость – наш главный аргумент. Люди не простят нам то промедление, которое есть. Они ждут от нас действий. Оперативность и мобильность – то, что позволит выйти из этой ситуации, – сказал Игорь Кобзев. Врио главы региона подчеркнул, что из 6,5 тысяч пострадавших, которые получили свидетельства на приобретение жилья, полторы тысячи свое право до сих пор не реализовали. – Нам надо вместе со всем этим разобраться. Определиться, нужно ли строить детский сад или школу, которые не будут загружены, нужно ли строить служебное жилье, если желающих его получить не будет. Нужно поменять стратегию, проводить индивидуальную работу с каждым, у каждого личная трагедия. Я четко ставлю задачу: никаких аварийных ситуаций быть не должно, дороги должны быть расчищены к каждому дому, к социально значимым объектам. Должны быть обеспечены ночное освещение, уборка мусора, медицинское обслуживание, при необходимости доставка дров, – сказал врио главы региона. Игорь Кобзев подчеркнул, что строительные работы в зоне ЧС идут с отставанием от графиков. – К тем, кто будет срывать сроки, будем применять штрафные санкции. Я не буду никого осуждать. Мы перевернули страницу. Моя задача сделать так, чтобы люди понимали, что власть есть, она рядом и всегда поможет, – сказал Игорь Кобзев. Сейчас в Тулуне находится оперативная группа, созданная по поручению Игоря Кобзева. Руководит группой исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Владимир Дорофеев. На оперативном совещании он доложил о первоочередных задачах. – Первый вопрос, которым мы занимаемся, – это актуализация списков пострадавших граждан, а также жилых помещений, подлежащих капремонту или сносу. До 20 января будет проведен мониторинг в отношении 1364 семей, чьи жилые помещения не пригодны для проживания либо подлежат капремонту. В первую очередь речь идет о ветеранах и участниках ВОВ, тружениках тыла, детях войны, многодетных и приемных семьях. Доклад по итогам мониторинга и предложения по решению проблемных вопросов мы представим до 20 января 2020 года. Отдельный вопрос – это индивидуальная работа с людьми, проживающими в пунктах временного размещения, также с людьми, проживающими в рабочем городке, – сказал Владимир Дорофеев. Оперативной группе также предстоит представить предложения по вопросу возмещения ущерба за потерю урожая и вопросу предоставления участков под садоводства. – В соответствии с поручением врио главы региона отрабатываем вопрос оказания продовольственной помощи малообеспеченным, а также вопрос прохождения безаварийно отопительного сезона. Мы приступили к ревизии аварийно-технического запаса, – сказал Владимир Дорофеев. – Я хочу, чтобы вы еще проработали вопрос с земельными участками. Ко мне обращается большое количество граждан, которые переселяются в многоквартирные жилые дома из индивидуальных. Нужно людям помочь в этом вопросе, – подчеркнул Игорь Кобзев. И.о. председателя правительства региона Руслан Болотов доложил, что по поручению врио главы Приангарья в программу по ликвидации последствий ЧС внесены изменения. Они будут представлены на рассмотрение правительственной комиссии. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: владимир дорофеев

игорь кобзев

иркутская область

паводки лето 2019

правительство иркутской области

приоритет иркутск

руслан болотов Тэги: View the discussion thread.