Игорь Кобзев – о ситуации вокруг «дома-айсберга» в ИВВАИУ: «Так жить нельзя»

Иркутск, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Судьбу городка бывшего ИВВАИУ, в аварийном общежитии которого до сих пор живут люди, должны решить сами иркутяне. Об этом 22 января на встрече с депутатами городской думы заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

– Жители должны сами определить, что там должно быть. Жильё? Значит жильё. Кадетский корпус? Значит кадетский корпус. Хотят там построить что-то еще, зону парковую сделать – мне всё равно. Как вы определитесь, так и пойдём по этому варианту вместе, – сказал он, добавив, что в любом случае вопрос должен быть согласован всеми заинтересованными сторонами.

В целом Игорь Кобзев ситуацию вокруг общежития ИВВАИУ, в квартирах которого сложились очень тяжёлые бытовые условия, назвал позором. Он лично побывал на месте и пообщался с жильцами.

Фото со страницы депутата думы Иркутска Евгения Стекачёва в соцсети «Фейсбук»

– Там случайно встретил местную жительницу, она пригласила к себе домой. Открывает девочка, к сожалению, она инвалидом оказалась. Вот тут у меня всё и перевернулось. Те условия, которые я увидел, в них жить нельзя, тем более инвалидам, многодетным семьям, – сказал врио губернатора.

Председатель думы Иркутска Дмитрий Ружников заявил, что представительный орган власти держит вопрос на контроле.

Напомним, общежитие, прозванное жильцами «домом-айсбергом», представляет собой пятиэтажное общежитие с четырьмя подъездами коридорного типа. Оно было построено в 1983 году для военнослужащих, работающих в Иркутском высшем военном авиационном инженерном училище. После расформирования ИВВАИУ в 2016 году это здание общежития было передано министерством обороны муниципалитету без земельного участка под ним, в связи с чем право муниципальной собственности до сих пор на него не зарегистрировано. По документам жителей в этих помещениях не числилось. Фактически же в здании общежития проживают пять семей, члены которых, с их слов, ранее работали в ИВВАИУ, и им были предоставлены жилые помещения в общежитии по договорам найма.

К делу уже подключилось СУ СКР по Иркутской области. Ведомство проверит условия проживания в этом общежитии и начнёт доследственную проверку по признакам халатности. Кроме того, 15 января жителям аварийного общежития по адресу ул. Советская, 176 было предложено переехать в маневренный фонд – общежитие по улице Воровского. Как сообщает пресс-служба думы Иркутска, депутаты дали положительную оценку этим квартирам.

Этот маневренный фонд был предложен пяти семьям, оставшимся в аварийном общежитии в ИВВАИУ. Люди, однако, отказались переехать. Дмитрий Ружников подчеркнул, что в первую очередь требуется разобраться в юридической стороне вопроса.

– Насколько мне известно, некоторые не хотят выезжать из ИВВАИУ не столько из-за неудобного расположения фонда, сколько из-за страха впоследствии лишиться даже таких квартир – затопленных, пришедших в негодность, – сказал спикер.

По словам Дмитрия Ружникова, дума Иркутска планирует обратиться к прокуратуре города с предложением о том, чтобы надзорный орган вышел с иском в суд в защиту интересов граждан, проживающих в общежитии ИВВАИУ, и подтвердил их право собственности на жилые помещения.

Также на встрече стало известно, что помещения маневренного фонда могут быть предоставлены на неограниченный срок: это зависит от оснований заселения. Люди могут проживать здесь либо до приведения в порядок их собственного жилья, либо до момента его предоставления в установленном порядке.

Норматив жилой площади составляет 6 кв. метров на человека. Также учитывается пользование общими зонами: санузлами, душевыми, кухней, коридорами. Вместе с тем проживание не является бесплатным. Так, один из жильцов сообщил, что платит 8,5 тысяч рублей за пользование двумя комнатами общей площадью 32 кв. метра. В эту сумму входят абсолютно все затраты, в том числе коммунальные платежи. По словам Дмитрия Ружникова, дума готова обсудить порядок формирования тарифа.