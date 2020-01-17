Игорь Кобзев отчитался перед федералами о процессе ликвидации последствий наводнения в Приангарье

Иркутская область, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка состоялось 16 января под руководством и.о. заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко. Участие в мероприятии принял временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Как отметил Виталий Мутко, произошедшая накануне отставка федерального правительства, которое в настоящее время продолжает работу, не влияет на текущую ситуацию с ликвидацией последствий летних паводков в Иркутской области.

– Чрезвычайная ситуация не снята. Президент определил ее как особую, учитывая масштаб наводнения. Нам нужно продолжать работу, реализуя все планы, – сказал Виталий Мутко.

Как сообщает пресс-служба губернатора, восстановительная работа в территориях, пострадавших от паводка, находится под контролем, действует специально созданная рабочая группа, объединяющая все направления.

Игорь Кобзев напомнил, что в Тулуне в январе состоялись публичные слушания по генеральному плану территории. В результате масштабного летнего наводнения в границах Тулуна из 12 тысяч га 1,5 тысячи были затоплены, из жилого фонда выбыло примерно 20%. Необходимо создать стратегию комплексного восстановления пострадавших территорий. Поэтому в настоящее время в Тулуне формируется пакет градостроительной документации, которая может применяться на уровне региона в зонах с особыми условиями и территориями затопления. Механизм, который будет отработан на уровне Тулунского района, можно будет применять в ближайшее время в пострадавших территориях Тайшетского, Чунского и Нижнеудинского районов.

Сейчас в Тулуне ведется строительство жилья на двух площадках. Первая – микрорайон «Березовая роща». Служба заказчика Иркутской области заключила три контракта на строительство 15 индивидуальных жилых домов (ИЖД) для специализированного жилищного фонда; 66 трехсторонних договоров подряда на строительство ИЖД с гражданами. Также ведутся работы по строительству линейных объектов. На площадке работает 152 человека, работы идут на 78 участках.

Вторая площадка – микрорайон «Угольщиков». Планируется строительство 13 многоквартирных домов. Заключен контракт на строительство трех двухэтажных домов (66 квартир), заключены контракты на проектирование десяти пятиэтажных (480 квартир), с учетом наличия детских площадок и общественно-деловых зон. На 15 января 2020 года продолжается строительство трех двухэтажных домов, на площадке работает 182 человека.

В Нижнеудинске планируется возведение микрорайона «Восточный». В рамках первой очереди планируется строительство 4 многоквартирных и 80 индивидуальных жилых домов.

– Правительство выполнит все свои обязательства. Люди будут переселены в безопасные места и обеспечены качественным жильем, – отметил Игорь Кобзев. – Уверен, что социальную ответственность должны нести и подрядные организации.

Также на заседании правительственной комиссии обсудили вопрос выдачи свидетельств на приобретение или строительство жилья гражданам, потерявшим дома во время наводнения, и помощи гражданам, потерявшим урожай из-за подъема грунтовых вод.