Игорь Кобзев оценил ход строительства и ремонта социальных объектов в Саянске

Саянск, 24.05.20 (ИА «Телеинформ»), – В ходе рабочего визита в Саянск исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев проинспектировал строительство социальных объектов.

Самый крупный объект – это школа с бассейном, где будут учиться 550 детей. Школу начали возводить в 2019 году, про графику ее должны достроить весной 2021 года. Бетонные работы выполнены на 40%, готовы фундаменты, стены подвалов, перекрытия цокольных этажей, в ближайшее время начнётся возведение стен. К 1 июля подрядчик намерен закончить монолитные конструкции.

Во время строительства было принято решение перенести на другое место школьный стадион, который изначально планировалось построить на месте лесного массива.

– По просьбе жителей мы приняли решение сохранить лес и построить стадион на существующем пустыре, он находится с другой стороны школы. Придётся переделать экспертизу, но это не так страшно, как пилить лес, – рассказал мэр Саянска Олег Боровский.

Благоустройство территории школы проведут весной 2021 года. Для учебного заведения уже сейчас подбирают педагогические кадры, иногородним готовы предоставить жильё. Открытие новой школы намечено на 1 сентября 2021 года.

А в сентябре этого года в Саянске откроется детский сад «Журавлёнок». Капитальный ремонт в нём начали в прошлом году. Уже завершено устройство фасада, заменены кровля, окна, инженерные сети, напольное покрытие, внутренние и наружные двери, сантехника. Во внутренних помещениях здания идёт чистовая отделка. Специалисты монтируют охранно-пожарную сигнализацию и видеонаблюдение, проводят благоустройство и устанавливают ограждение территории. Все работы идут по графику.

Сотрудники детского сада обратились к Игорю Кобзеву с предложением заменить оборудование пищеблока, прачечной, медицинского кабинета, приобрести новую мебель.

– Я поручаю до июля проработать вопрос по замене оборудования. Детский сад должен быть введен в эксплуатацию в полной готовности, – сказал Игорь Кобзев.

В августе этого года завершится капитальный ремонт ещё одного социального объекта – спортивного комплекса «Дом спорта». Стоимость работ составляет 46 млн рублей, сообщает пресс-служба областного правительства. Подрядчик меняет инженерные сети, кровлю, окна, ремонтирует фасад, проводит ремонт универсальной спортивной площадки и трибун.

Кроме того, осенью закончится капитальный ремонт главной улицы Саянска – Ленинградского проспекта. Работы там идут в несколько этапов. Часть дороги сделали в 2019 году, еще один отрезок ремонтируют сейчас. Работы по нему рассчитаны на два года, но подрядчик заявил, что полностью завершит их в сентябре этого года. Стоимость работ составляет 123 млн рублей. Специалисты проводят в порядок дорожное полотно, делают тротуары, ливневую канализацию, которой раньше не было. На обновлённом участке дороги установят остановочные павильоны, дорожные знаки, сделают уличное освещение.