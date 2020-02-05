Игорь Кобзев поручил осенью начать достройку проблемного дома на улице Сергеева в Иркутске

Иркутск, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев посетил дом, который в этом году первым планирует достроить Фонд защиты прав дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

По проекту дом на улице Сергеева, 3 состоит из четырех десятиэтажных блок-секций. Две из них практически завершены, в них проживают 27 семей, третья возведена частично, к строительству четвертой даже не приступали.

– Специалисты компании «Дом.РФ» изучили документацию на этот дом, его состояние и подсчитали, что на достройку требуется 250 миллионов рублей. Из них 50 миллионов рублей необходимо на завершение работ по двум первым, практически готовым блок-секциям, 200 миллионов – на достройку третьей блок-секции, – рассказал руководитель Службы государственного строительного надзора Иркутской области Борис Билалов.

Игорь Кобзев поручил в ближайшие сроки создать межведомственную рабочую группу в правительстве Иркутской области по решению проблемы дольщиков дома по улице Сергеева, 3 и включить в неё жильцов.

– До 1 июня необходимо решить вопросы с банкротством застройщика и получить от него проектную документацию. Нужно пригласить руководителя этой организации для актуализации устаревшего проекта. До 1 сентября мы получим федеральное софинансирование и осенью начнём достройку этого дома, – сказал Игорь Кобзев.

Всего компания-застройщик дома на улице Сергеева, 3 заключила 140 договоров долевого участия. Строительство начали в 2006 году, в 2011 работы были остановлены, в 2015 компания перестала принимать участие в достройке дома. Через два года налоговая служба исключила её из реестра юридических лиц из-за отсутствия финансово-хозяйственной деятельности. Руководитель службы государственного строительного надзора Иркутской области Борис Билалов сообщил, что работа по восстановлению компании в реестре юридических лиц велась более двух лет. Это было необходимо, чтобы провести процедуру банкротства компании, после которой можно передать недостроенный дом в государственную или муниципальную собственность и урегулировать обязательства перед дольщиками.