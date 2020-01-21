Игорь Кобзев: строительство многих соцобъектов в пострадавших районах области уже отстает от графика

Иркутская область, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В пострадавших от наводнения районах Иркутской области в 2020 году должно быть построено 168 социальных объектов. Работы по многим из них уже отстают от графика. Такое заявление сделал Игорь Кобзев 21 января на совещании с Союзом строителей региона.

– Наши строители должны изучить все объекты и сказать, будут ли они участвовать в восстановлении затопленных районов. Если нет, я буду вынужден пригласить сюда представителей Союза строителей России. Это будет сложнее логистически, но это надо делать. Тему надо закрыть, чтобы перейти к другим не менее важным проектам, – отметил Игорь Кобзев.

Врио губернатора также подчеркнул, что все объекты по плану должны быть сданы к 15 августа 2020 года. Значит, этого срока необходимо придерживаться. Игорь Кобзев уверен, что президент Владимир Путин захочет еще раз навестить пострадавшие районы и к его приезду всё должно быть сделано.