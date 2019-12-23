Игорь Кобзев взял на контроль обеспечение жильем пострадавших от паводка в Куйтунском районе

Куйтунский район, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Куйтунском районе по состоянию на 23 декабря было выдано шесть свидетельств на приобретения жилья на общую сумму 17 млн рублей для пострадавших от наводнения. При этом заявления на выдачу сертификатов поступило от 33 семей (102 человека), сообщает пресс-служба регправительства.

На совместном заседании КЧС и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав мэр Куйтунского района Александр Мари доложил, что в результате паводка пострадал 91 дом, 100 жилых помещений. В администрацию поступило 60 заявлений на обследование жилых помещений, 55 признаны аварийными. По каждому объекту есть решение.

– Ситуация каждой семьи должна решаться индивидуально. Вопрос обеспечения жильем должен стоят на контроле у муниципальных и региональных властей и решаться в кратчайшие сроки, – отметил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.