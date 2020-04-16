«Инфекционку» Олега Дерипаски в Братске планируют запустить до конца лета

Братск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Братске начаты работы по строительству инфекционного модульного центра. Его планируют запустить в эксплуатацию до конца лета 2020 года, сообщает пресс-служба местной мэрии.

Учреждение появится на территории Братской городской больницы № 5. Сейчас тут готовят стройплощадку, на возведении нового объекта здравоохранения задействованы три подрядных организации.

Напомним, решение о строительстве медицинского центра на 30 мест было принято в конце марта, во время визита в Братск промышленника и основателя компаний РУСАЛ и En+ Олега Дерипаски. Он сообщил, что в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции, построит, оснастит самым современным оборудованием и передаст городу инфекционный модульный блок на 30 мест, который при необходимости может быть увеличен до 60 и 90 мест.