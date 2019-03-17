Ипотеку без отчета об оценке жителям Иркутской области можно оформить на ДомКлик

Иркутская область, 18.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Жители Иркутской области могут воспользоваться программой Сбербанка по оформлению ипотеки без предоставления отчета об оценке объекта. Десятки клиентов уже смогли получить ипотечный кредит без дополнительных расходов на заказ данного отчета. Об этом сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

В рамках программы клиенты могут приобрести жилье в многоквартирных домах на вторичном рынке этажностью не менее 3 этажей по всей России, объявления о продаже которых размещены на онлайн-площадке ДомКлик. К примеру, только в Иркутске и Ангарске таких объектов сейчас насчитывается более 1,5 тысяч.

– Сбербанк работает над упрощением внутрибанковских процессов. Возможность отказа от отчета об оценке позволяет нашим клиентам ускорить срок подготовки документов к ипотечной сделке в среднем на три дня и при этом сэкономить деньги. Кроме того, при выборе квартиры с сайта ДомКлик клиент получает гарантированную скидку на ставку по ипотеке, – рассказал начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Иркутского отделения Сбербанка Сергей Алтынников.

Подать заявку на оформление ипотеки клиенты могут в филиалах Сбербанка или в офисах 380 агентств недвижимости Иркутской области, которые являются партнерами банка, а также непосредственно на сайте или в мобильном приложении ДомКлик.