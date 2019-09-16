Иркутск попал в список городов России, где за лето больше всего подорожали квартиры в новостройках

Иркутск, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - За два последних месяца цены на жилье в новостройках выросли в 48 из 63 городов страны с численностью населения более 250 тысяч человек. Такие данные приводит в своем исследовании портал Domofond.ru. С 1 июля стоимость квадратного метра на первичном рынке жилой недвижимости выросла от 0,1% в Чебоксарах до 4,8% в Москве. На втором месте в рейтинге роста цен оказался Иркутск, где квартиры в новостройках за два месяца подорожали на 3,6%, а стоимость "квадрата" в среднем составляет около 64,4 тысячи рублей. Третье место занял Нижний Новгород, в котором новостройки стали дороже на 3,4%, четвертое и пятое - Симферополь и Сочи, где "первичные" квартиры за лето подорожали на 2,8% и 2,7% соответственно. В среднем за два последних месяца квадратный метр на первичном рынке России подорожал на 2,9% - до 72,5 тысяч рублей. По словам руководителя направления первичной недвижимости в "Авито Недвижимость" Дмитрия Алексеева, пока ценовая динамика не слишком отличается от предыдущих лет. Но уже сейчас на рынке появляется жилье, которое реализуется по новым правилам, и цены на него могут быть на 10% выше. Кстати, если брать данные только за август, то в этом месяце стоимость "первички" в Иркутске выросла сразу на 6,6% - больше, чем во всех других городах страны, включая Москву. Чуть медленнее дорожают новые квартиры в Новосибирске - на 6,3% за август, а вот в Екатеринбурге и Краснодаре рост цен на первичном рынке недвижимости оказался самым незначительным в России. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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