Иркутск принял в муниципальную собственность пять земельных участков в микрорайоне «Союз»

Иркутск, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Пять земельных участков в микрорайоне «Союз» переданы в муниципальную собственность Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Как пояснила заместитель мэра – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Екатерина Козулина, администрация Иркутска в мае 2019 года направила предложения в акционерное общество «Дом.РФ» о передаче в муниципальную собственность пяти земельных участков общей площадью 58 тысяч 621 кв м. По данным комитета по градостроительной политике администрации, на этих землях уже сформированы и поставлены на кадастр участки для размещения общеобразовательной школы на 1 175 мест и детского сада на 160 мест. Кроме того, на участках запланировано строительство объекта для физкультурно-оздоровительных занятий.

– Планируется, что школа будет возведена на территории площадью 3,3 га между домами №8 на улице Юрия Тена и №6 на улице Улан-Баторская. В шаговой доступности проект предусматривает спортивное сооружение. Детский сад с парковкой займет площадь 0,65 га и будет примыкать к Научной библиотеке ИГУ имени Валентина Распутина, – пояснила и.о. начальника департамента обеспечения градостроительной деятельности комитета по градостроительной политике Олеся Куцакова.

Работа по передаче участков в муниципальную собственность проводилась в рамках выполнения решения правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации. Документы, необходимые для регистрации перехода права собственности к городу, сданы в управление Росреестра по Иркутской области.