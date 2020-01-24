Иркутская область, 26.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область лидирует в рейтинге самых дорогих арендных квартир в СФО. Предложения на рынке жилья в наем проанализировали эксперты ЦИАН. Первое место в ТОПе занимает Иркутск и квартира площадью 130 квадратных метров на бульваре Гагарина. Ее можно снять за 200 тысяч рублей в месяц. Этот лот может похвастаться эксклюзивной отделкой, а из окон открываются виды на Ангару. В квартире три комнаты и она расположена на втором из семи этажей. На втором месте – квартира площадью 185 квадратных метров за 150 тысяч рублей в Новосибирске. Дом также располагается в центре города, а из окна открывается вид на Центральный парк. Третье место у Красноярска, там за 120 тысяч рублей в месяц можно снять квартиру площадью 120 квадратов. – В зависимости от региона ставки аренды в Сибирском федеральном округе могут различаться в двадцать и более раз. Даже если рассматривать максимальные показатели по субъектам, то разброс цен составляет от 20 тысяч до 200 тысяч рублей. Из рейтинга были исключены республики Алтай, Тыва и Хакасия. В этих субъектах максимальные ценники находятся ниже отметки в 50 тыс. рублей в месяц, а самые дорогие лоты по своим характеристикам не соответствуют премиальному сегменту, – отметили эксперты ЦИАН. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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