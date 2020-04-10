Иркутская область поддержит законопроект об узаконивании лесных посёлков на Байкале

Иркутская область, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сессии ЗС Иркутской области рекомендовано направить положительный отзыв на законопроект об изменении закона об озере Байкал, который предлагает узаконить лесные посёлки в Центральной экологической зоне водоёма. Решение принято 9 апреля на заседании комитета по природопользованию и сельскому хозяйству ЗС.

Речь идёт об исторически сложившихся лесных посёлках. В Иркутской области такой один – Нижний Кочергат в Иркутском районе. В Бурятии их 10 – это посёлки Усть-Баргузин, Макаринино, Золотой ключ, Солнечный, Томпа, Перевал, а также сёла Гусиха, Журавлиха, Адамово, Зорино.

У жителей этих поселений возникаю проблемы, аналогичные тем, что есть в населённых пунктах в границах национальных парков. Фактически участки жильцы оформить в собственность не могут, распоряжаться ими также.

Законопроектом предлагается узаконить эти посёлки, что в дальнейшем позволить и перевести их в земли населённого пункта. Такой механизм применяется и в рамках «лесной амнистии», на в Центральной экологической зоне его использовать нельзя.

Напомним, ранее поправки к закону одобрило правительство России.