|Недвижимость
|31.12.2018
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Иркутская область получила дополнительное федеральное финансирование на улучшение жилищных условий жителей сельской местности
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Иркутская область, 31.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область получила дополнительно 53,6 млн рублей из федерального бюджета на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. В качестве софинансирования из областного бюджета выделено 14,9 млн рублей.
Как сообщил заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Вячеслав Козин, средства направлены на улучшение жилищных условий 48 семей, из которых 35 – молодые семьи. Таким образом, всего в 2018 году этой мерой государственной поддержки воспользовались 224 семьи, общий объём выделенных средств составил 262,6 млн рублей, в том числе средств областного бюджета – 131, 8 млн рублей.
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