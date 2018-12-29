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31.12.2018

Иркутская область получила дополнительное федеральное финансирование на улучшение жилищных условий жителей сельской местности

Иркутская область, 31.12.18 (ИА «Телеинформ»),  - Иркутская область получила дополнительно 53,6 млн рублей из федерального бюджета на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. В качестве софинансирования из областного бюджета выделено 14,9 млн рублей.

Как сообщил заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Вячеслав Козин, средства направлены на улучшение жилищных условий 48 семей, из которых 35 – молодые семьи. Таким образом, всего в 2018 году этой мерой государственной поддержки воспользовались 224 семьи, общий объём выделенных средств составил 262,6 млн рублей, в том числе средств областного бюджета – 131, 8 млн рублей.

По информации пресс-службы регправительства, средства на улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельских районах Иркутской области, выплачиваются с 2014 года в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы.

Государственная поддержка осуществляется за счёт областного и федерального бюджетов. Социальные выплаты производятся гражданам (в том числе молодым семьям и молодым специалистам), постоянно проживающим и работающим в сельской местности и признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий. За период с 2014 по 2017 годы в Иркутской области социальную выплату получили 986 жителей сельской местности, из которых 662 – молодые семьи или молодые специалисты.

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