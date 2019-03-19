Иркутская область снова «засветилась в скандале»: федеральное СМИ объявило о наличии зарубежной виллы у замгубернатора Дмитрия Чернышова

Москва, Италия, Иркутская область, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область в очередной раз оказалась в центре скандала – на этот раз, с элитной недвижимостью. На этот раз федеральное СМИ сообщило о «тайном частном доме в Италии», который якобы принадлежит заместителю губернатора Иркутской области Дмитрию Чернышову. Своё расследование провело РЕН ТВ.

«Теневой губернатор» Иркутской области, как часто называют Дмитрия Чернышова журналисты, имеет частный дом в деревне Джеммано в Италии, куда семья замглавы региона, говорят местные жители, приезжает каждое лето – утверждают авторы расследования.

В материале РЕН ТВ, опубликованном 19 марта, отмечается, что на почтовом ящике виллы латинскими буквами написано «Viktor Chernyshov». Журналисты предполагают, что это отец заместителя губернатора Иркутской области. Корреспондентам РЕН ТВ якобы удалось получить документы из итальянских реестров, которые подтверждают, что вилла на улице Piazza Sandro Pertini оформлена на Виктора Чернышова.

– Возникает вопрос: на какие деньги был куплен элитный особняк в этой горной итальянской провинции? По имеющейся информации, за четыре года мужчина заработал меньше 7 млн рублей. Согласно налоговой декларации Дмитрия Чернышова, с 2015 по 2017 год вместе с женой он заработал лишь 11,5 млн рублей. Этих денег, конечно же, не хватит на покупку недвижимости на виноградном холме в Италии, – говорится в материале РЕН ТВ.

В распоряжении редакции телеканала оказалось видео с квадрокоптера, на кадрах запечатлен трехэтажный коттедж, который, предположительно, принадлежит семье Дмитрия Чернышова, а рядом – дом-близнец. Данные итальянских реестров говорят о том, что соседнее жилище является собственностью Владимира Перетолчина, который с декабря 2015 года по октябрь 2016 года возглавлял Корпорацию развития Иркутской области. По некоторым данным, раньше по этому адресу была зарегистрирована фирма, где Владимир Перетолчин указан как директор, в этой же организации работала его супруга Зоя Абрахимова.

Каким образом у семьи замгубернатора Иркутской области Дмитрия Чернышова появилась дорогостоящая вилла, как и у Владимира Пертолчина, пока неизвестно, резюмирует автор публикации.

Как прокомментировала Телеинформу руководитель пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, расследование РЕН ТВ – «чернушный, заказной материал, абсолютно без единого доказательства».

– Там есть какие-то доказательства того, что дом принадлежит Дмитрию Чернышову? Я даже считаю, что нет смысла это комментировать. Это откровенная «залипуха». Я сейчас могу любой дом сфотографировать и сказать, что это дом Сидорова, Петрова. Никаких доказательств нет. Откровенная грязная информационная война, откровенная «заказуха», вот и всё, что я могу сказать, – сказала Ирина Алашкевич.

Напомним, ранее СМИ рассказали о неучтённой недвижимости губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Редакция газеты «Восточно-Сибирская правда» публично обратилась к прокурору Иркутской области Александру Воронину с просьбой провести проверку в отношении незадекларированной губернатором собственности. Речь идёт об участке площадью 25 соток по Байкальскому тракту в посёлке Ново-Разводная, на котором располагается трёхэтажный дом, гостевой дом и строение для персонала.