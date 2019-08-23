Иркутская область вошла в ТОП-5 регионов Сибири по дороговизне «однушек»

Иркутская область, СФО, 24.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область вошла в ТОП-5 рейтинга регионов СФО по максимальной стоимости однокомнатных квартир на вторичном рынке жилья. Исследование проводили эксперты ЦИАН.

По данным аналитиков, в Приангарье максимум в сегменте однокомнатных квартир составляет 6,5 млн рублей. Этот лот имеет площадь 52 кв. м, он расположен в составе жилого комплекса «Статус» в Иркутске.

Также в пятерке городов с самыми дорогими «однушками» – Новокузнецк Кемеровской области и Красноярск со стоимостью квартир 7 млн рублей. В лидерах – Новосибирск и Омск, где однокомнатное жилье можно приобрести за 11,5 и 13,9 млн рублей соответственно. На последнем месте ТОП-10 – Кызыл, там самая дорогая квартира оценивается в 2,8 млн рублей.

– Для рейтинга регионов СФО с самыми дорогими «однушками» были отобраны лоты, экспонируемые на вторичном рынке – во введенных в эксплуатацию домах и с готовой внутренней отделкой. Объекты оценивались по стоимости, а при совпадении ценовых параметров более высокую позицию получала квартира с меньшей площадью, – поясняют в пресс-службе ЦИАН.