Иркутская Вальдорфская школа собирает деньги на ремонт

Иркутск, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская Вальдорфская школа объявила сбор средств на ремонт здания, которое передали учреждению в безвозмездное пользование. На это требуется около 30 миллионов рублей, сообщается на сайте школы.

Половину этой суммы уже удалось собрать благодаря вкладу родителей школы и нескольким социальным инвесторам. Для тех, кто пожелает помочь в ремонте школы, предлагается несколько вариантов, среди которых разработка внутреннего дизайна помещения, озеленение территории вокруг школы. Деньги можно перечислить по ссылке .

– Вальдорфская школа негосударственная, родители полностью несут ответственность за её содержание. В новом здании станет возможным обучение детей в одну смену. Первая половина дня будет посвящена общеобразовательным предметам, а во второй половине дня будут организованы дополнительные занятия по музыке, рукоделию, рисованию и театральному искусству, семинарам для родителей, различным собраниям и встречам групп по интересам, – отметил исполнительный директор Иркутской Вальдорфской школы Василий Куклин.

Напомним, ранее стало известно, что Минимущества Иркутской области передало школе двухэтажное кирпичное пустующее здание бывшего Иркутского районного суда по улице Красноказачья, 131. Объект построили в 1954 году. Ремонт в здании площадью 1,6 тысяч кв.м планируется завершить до конца июля 2018 года.