Иркутским застройщикам предлагается облачный сервис «Ростелеком Ключ»

Иркутск, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские строительные компании выбирают «Ростелеком Ключ» – уникальное решение для создания единой цифровой экосистемы дома. Этот облачный сервис включает в себя несколько услуг: «Умные счетчики», «Умный шлагбаум», «Умный домофон» и «Комплексное видеонаблюдение». Они помогают жильцам обустроить безопасный и удобный быт, сообщает пресс-служба компании. Уникальность предложения «Ростелеком Ключ» в том, что эти сервисы объединены в систему, которая работает на единой программной платформе и управляется удаленно через приложение. Комплекс цифровых услуг позволяет интегрировать интернет, телевидение, услуги безопасности как внутри квартиры, так и за ее пределами. Для монтажа необходимой инфраструктуры «Ростелеком» прокладывает к объектам волоконно-оптические сети связи на стадии строительства дома. К маю этого года возможности цифрового решения оценили более пяти тысяч абонентов Сибирского федерального округа. «Ростелеком Ключ» – это интеллектуальная система, которая управляется из любого места, где есть интернет. Например, пользователь может «командовать» шлагбаумом и воротами через приложение. В планах – предоставить возможность автомобилю заезжать во двор, используя радиометки, расположенные на лобовом стекле машины, – рассказывает заместитель директора Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Теленкевич. – Эти разработки уже в ближайшие несколько лет изменят представление жителей многоквартирных домов о комфортной и безопасной среде. «Умный домофон» позволяет открывать дверь в подъезд через приложение: жильцы видят гостей и решают, открыть им дверь или нет. С помощью сервиса генерируются временные коды доступа для курьеров или врачей, а также настраивается переадресация звонков с домофона на смартфоны членов семьи. – Мы внедрили умные решения «Ростелекома» еще на этапе проектирования жилого комплекса «Семья», – рассказывает гендиректор ООО «Жилстрой» Александра Завгородняя. – Собственники квартир получили не просто стены, а дом с высокой степенью безопасности и автоматизированной технической инфраструктурой. Это выражено в автоматизации передачи показаний, диспетчерском пункте видеонаблюдения и умной домофонии. В первой очереди строительства – 233 квартиры, а через два года комплекс расширится до 600 квартир. В крупных жилых комплексах соседи не знают друг друга в лицо, поэтому особенно важно контролировать доступ на территорию посторонних. С помощью умного домофона можно будет посмотреть, с какого ключа была открыта дверь, кто попал в подъезд и куда именно пошел гость. Жители новостроек часто подключают услугу по комплексному видеонаблюдению: с помощью веб-камер в режиме онлайн можно следить за обстановкой на территории дома, парковках и детских площадках. Видео в записи доступно в архиве, срок хранения записей составляет от 7 до 60 дней. В комплекс «Ростелеком Ключ» также входит сервис, который отвечает за удаленный сбор и передачу показаний приборов учета электроэнергии, тепла и воды. При помощи телеметрии абоненты не тратят время на проверку и запись данных, а управляющая компания может оценивать прозрачность и точность расчетов. Мобильное приложение «Ростелеком Ключ» доступно на смартфонах и планшетах на Android версии 5.0 и выше, а также на устройствах Apple c iOS 11.0 и новее. Скачать приложение можно в официальных магазинах Google Play или App Store. Настроить сервис после заключения договора можно также в личном кабинете на сайте key.rt.ru . Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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