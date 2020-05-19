Иркутск, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский ипподром включён в перечень выявленных объектов культурного наследия. Соответствующий приказ подписал руководитель Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов, сообщает пресс-служба главы региона. Специалисты службы с привлечением экспертов провели обследование объекта, по результатам которого была установлена его историко-культурная ценность. Иркутский ипподром был основан в 1900 году, когда коннозаводчики получили в аренду участок городской земли. Там сделали беговые дорожки (круг равнялся 1600 метрам), возвели хозяйственные постройки. На площадке проводили не только скачки, но и другие спортивные мероприятия: выступления велосипедистов, атлетов, гимнастов. Также там состоялась первая в Иркутске демонстрация полётов самолётов. Ипподром до сих пор сохранил своё назначение. На скачки и соревнования привозят лошадей со всей области, из Республики Бурятия и Красноярского края, всех желающих обучают конному спорту. – Ипподром расположен в районе города, где активно идёт современная застройка. У иркутян неоднократно возникали опасения о застройке территории спортивного объекта. Включение в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области, означает, что сделать это будет невозможно. Собственники ипподрома обязаны будут сохранять назначение объекта, а также выполнять предусмотренные законодательством обязательства при осуществлении хозяйственной деятельности на этой территории, – отметил Виталий Соколов. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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