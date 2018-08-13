Иркутскому диагностическому центру передадут заброшенное здание

Иркутск, 13.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Клинико-диагностическая лаборатория Иркутского областного диагностического центра разместится в заброшенном здании на Амурском проезде. Об этом сообщает пресс-служба проекта «В поле зрения».

Трёхэтажное кирпичное здание находится в оперативном управлении Минимущества, при этом его приобрели за счёт средств диагностического центра. Медицинское учреждение в марте 2018 года получило положительное заключение экспертизы на проект реконструкции.

Сейчас объявлен конкурс по выбору подрядчика. Заявки принимают до 22 мая, итоги подведут 29 мая. Начальная цена контракта 183 млн 370 тысяч рублей. Подрядчик должен будет выполнить работы в течение шести месяцев со дня заключения контракта.