Иркутян приглашают на виртуальную экскурсию по новостройке

Иркутск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 8 июня впервые состоится экскурсия нового формата – виртуальное путешествие по новостройке.

Проект «Виртуальное лето» запускает АО «ФСК «Новый город» совместно с партнером – Байкальским банком, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Увидеть будущую квартиру со всеми подробностями планировки, инфраструктуры придомовой территории теперь возможно даже на этапе закладки фундамента будущего дома. Организаторы проекта создали уникальный виртуальный экскурс с использованием новой технологии VR-очков специально для будущих новоселов Иркутска. После участия в реалистичной экскурсии клиенты строительной компании смогут выбрать любую понравившуюся квартиру.

КООРДИНАТЫ:

Мероприятие состоится в офисе застройщика 8 июня с 10 до 14 часов в офисе застройщика по адресу: ул. Ямская, 4