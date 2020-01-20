Иркутянка вспомнила о сестре через полтора года после ее смерти – наследная квартира отошла государству

Иркутск, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Октябрьский районный суд Иркутска отказал горожанке в праве на наследование квартиры сестры – женщина обратилась к нотариусу только через полтора года после смерти родственницы.

Как указала иркутянка в своем иске к городской администрации, ее сестра умерла летом 2016 года, оставив после себя однокомнатную квартиру. Единственной наследницей оказалась истица. Однако о смерти сестры она узнала только в декабре 2017 года, когда приехала ее навестить. Женщина настаивала, что должна получить эту квартиру, так как фактически владела и пользовалась ею, в июне 2018 года полностью погасила долг за коммунальные услуги, установила новую дверь.

Иркутянка полагала, что обращение в суд с заявлением об установлении факта принятия наследства последовало в течение шести месяцев после отпадения причин пропуска срока для принятия наследства, который, по ее мнению, произошел по уважительной причине, сообщает пресс-служба суда.

– Однако отсутствие у наследника сведений о смерти наследодателя не является уважительной причиной пропуска срока для принятия наследства. Напротив, незнание о смерти сестры в течение почти полутора лет свидетельствует о безразличном отношении истца к сестре. Отсутствие у наследника интереса к судьбе наследодателя носит субъективный характер и могло быть преодолено при наличии волеизъявления, – подчеркнули в суде.