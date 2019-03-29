Искусственно созданный земельный участок на Братском водохранилище признали самовольной постройкой

Братск, 31.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Искусственно созданный земельный участок в акватории Братского водохранилища признали самовольной постройкой.

Как сообщает пресс-служба Братского городского суда, к ним обратился прокурор Братска с иском о признании искусственно созданного земельного участка на водном объекте, самовольной постройкой. При этом отмечается, что участок находится в районе музея деревянного зодчества «Ангарская деревня», в акватории и водоохранной зоне Братского водохранилища.

Как оказалось, ответчик обратился в администрацию Братска и министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области о согласовании разрешения на создание искусственно созданного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности.

Администрация Братска отказала в согласовании в связи с замечаниями Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области. Возражения последней связаны с тем, планируемый участок находится в границах достопримечательного места «Падун» и в непосредственной близости от объекта археологического наследия «Ангарская деревня», а также музея деревянного зодчества Ангарская деревня, имеющих художественную и культурную ценность в Иркутской области.

Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области в согласовании также было отказано.

Братский городской суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, признал искусственный земельный участок самовольной постройкой и обязал ответчика принять меры по его сносу объекта.