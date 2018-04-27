К столетию Ленинского округа Иркутска в 2020 году проведут ряд мероприятий с участием архитекторов

Иркутск, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Подготовка к празднованию столетия Ленинского округа, который отметят в 2020 году, продолжается в Иркутске. На заседании градостроительного совета мэр города Дмитрий Бердников призвал архитекторов, дизайнеров, художников и строителей включиться в эту работу.

– Сегодня уже намечен целый ряд мероприятий, в том числе по приведению в порядок парков, скверов, дворовых территорий округа. Кроме этого, ведется строительство социальных объектов – детские сады на станции Батарейная и в 20-м Советском переулке, физкультурно-оздоровительный комплекс. Предлагаю профессиональному сообществу обсудить возможность установки новой стелы при въезде в Ленинский округ и разработки символики района, – обратился к присутствующим Дмитрий Бердников.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, на заседании градостроительного совета также подвели итоги 2017 года. Главный архитектор областного центра Сергей Александров отметил значимость работы профессионального сообщества. В частности, члены совета принимали активное участие в создании проектов благоустройства, которые были реализованы в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», а также работали над формированием правил благоустройства города и по внесению изменений в генеральный план Иркутска.

Кроме этого, на заседании обсудили план работы на 2018 год. В частности, члены совета обсудят вопросы развития застроенных территорий, проблемы многоквартирных жилых домов серии 1-335, ликвидации аварийного жилого фонда, сформируют свои предложения по дальнейшему благоустройству общественных пространств и так далее.