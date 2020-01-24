Кадастровая палата Приангарья: в связи с наводнением число запросов выписок из ЕГРН в 2020 году увеличилось почти в два раза

Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году Кадастровая палата Иркутской области предоставила около 1 млн 300 тысяч выписок из единого государственного реестра недвижимости, это на 44% больше, чем в 2018 году.

Как рассказала 24 января заместитель директора ведомства Евгения Бутакова, из этих выписок более 1 млн 150 тысяч предоставлено в электронном виде и свыше 130 тысяч – в бумажном.

Одной из причин увеличения запросов на выписки в 2019 году стала чрезвычайная ситуация из-за наводнения на территории Иркутской области. По поручению правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения Росреестром и Кадастровой палатой была организована оперативная обработка запросов данных, позволяющих установить право собственников на получение государственного жилищного сертификата и оказать другую помощь пострадавшим.

Евгения Бутакова отметила, что информацию необходимо было предоставлять в течение суток, специалисты ведомства из-за возросшей нагрузки работали по 12 часов в день.

В результате было выдано 100 тысяч 900 таких выписок. Из них 69 тысяч по правам на недвижимость, около 32 тысяч – о самих объектах недвижимости.

Кроме того, в 2019 году активно шел процесс постановки на кадастровый учет зон возможного подтопления. В частности, такие зоны были установлены для поселка Октябрьский Чунского района, Тулуна, Нижнеудинска, также такая работа проводилась в Усольском районе и Ангарском городском округе. Согласно заключенным госконтрактам, работа по формированию границ зон возможного подтопления и, соответственно, постановке их на кадастровый учет, должна завершиться в 2023 году.