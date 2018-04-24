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24.04.2018

Кадастровая стоимость недвижимости в Приангарье снизилась на 1,5 миллиарда рублей

Иркутская область, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В первом квартале 2018 года кадастровая стоимость недвижимости в Приангарье была снижена на 1,549 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления Росреестра по Иркутской области.

Комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при ведомстве рассмотрела 161 заявление в отношении 177 объектов недвижимости. Положительное решение об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной принято по 86 заявлениям в отношении 92 объектов недвижимости.

В управлении Росреестра напоминают, что любое заинтересованное лицо может оспорить результаты кадастровой оценки недвижимости. Пересмотр возможен как в судебном, так и внесудебном порядке. Заявление можно подать до утверждения результатов очередной государственной кадастровой оценки, которая, согласно постановлению регправительства, пройдет в 2019 году.

– По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество рассмотренных в первом квартале этого года заявлений уменьшилось на 14%. Поскольку в Иркутской области исходя из кадастровой стоимости рассчитывается налог на земельные участки, большинство заявлений в комиссию подается на пересмотр результатов кадастровой оценки участков, расположенных в границах населенных пунктов. Результаты кадастровой оценки данной категории земель утверждены в 2013 году. За это время большинство владельцев участков, не согласных с результатами оценки, обратились в комиссию. Те, кто этого еще не сделал, могут успеть обратиться в комиссию при Управлении в этом году, - говорит начальник отдела кадастровой оценки недвижимости Эльвира Байрамова.

Заявления о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости можно подать лично или направить почтой по адресу: Иркутск, ул. Академическая, 70.

Вместе с заявлением потребуется предоставить следующие документы:

  • выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта недвижимости, содержащая сведения об оспариваемых результатах определения кадастровой стоимости;
  • нотариально заверенная копия правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа на объект недвижимости в случае, если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается лицом, обладающим правом на объект недвижимости;
  • документы, подтверждающие недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости, в случае, если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается на основании недостоверности указанных сведений;
  • отчет, составленный на бумажном носителе и в форме электронного документа, в случае, если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается на основании установления в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости.

Получить информацию о кадастровой стоимости недвижимости жители Иркутской области могут на официальном сайте Росреестра в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости online».

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