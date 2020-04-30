Капремонт улицы Ленина в Тулуне закончат к 1 сентября

Тулун, 3.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Проведение капитального ремонта объектов, которые пострадали во время прошлогоднего наводнения, а также темпы строительства жилья оценил 2 мая исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки в Тулун. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Главная городская магистраль – улица Ленина – в июне-июле прошлого года была частично разрушена во время удара стихии. Сейчас строители продолжают капитальный ремонт этого объекта. Работы ведутся в рамках государственной программы Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы. Муниципальному образованию предоставлена субсидия на капитальный ремонт участка дороги на улице Ленина протяженностью 2,4 километра. Сметная стоимость объекта – свыше 160 млн рублей.

– Работы завершатся к 1 сентября, мы увеличиваем средства областного бюджета на реконструкцию этой дороги. Деньги с 2021 года переносим на 2020 год: изначально ремонт планировали провести за три года, но срок сократили. На улице Ленина будут «якорные точки» – кофейный городок, зона отдыха. Эта улица будет полностью благоустроена, – рассказала исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.

О благоустройстве общественного пространства, но уже в жилом комплексе, Игорю Кобзев доложили при посещении строящегося микрорайона Угольщиков в Тулуне. Общая площадь микрорайона составляет 9,5 га. Сейчас завершено строительство трех двухэтажных домов, идет их внутренняя отделка, а также прокладка инженерных сетей. Окончание строительства будет в мае этого года.

– Прошу проработать вариант строительства в микрорайоне Угольщиков шести восьмиэтажных домов вместо запланированных десяти пятиэтажек. Это позволит увеличить общественное пространство, отдать его под благоустройство, а также создать дополнительные парковочные места, – дал поручение Минстрою Игорь Кобзев.

Еще один микрорайон, строительство которого ведется в Тулуне, – Березовая роща. Это дома для индивидуального проживания. В рамках первого этапа запланировано построить 212 ИЖС. В настоящее время строится 151 дом.

Правительством региона принято решение о строительстве за счет средств областного бюджета сетей водоснабжения, электроснабжения, улично-дорожной сети. Всего заключено 14 контрактов на общую сумму 429 млн рублей.