Казачинско-Ленский суд заставил мать-алкоголичку выделить детям доли в квартире

Казачинско-Ленский район, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Жительница Казачинско-Ленского района накопила долг по алиментам на трех детей – 350 тысяч рублей. Суд обязал ее выделить детям доли в квартире, а также уплатить задолженность.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, женщина не уделяла достаточного внимания своему сыну и двум дочерям, не имела надлежащих условий для их содержания и воспитания, нигде не работала, злоупотребляла спиртосодержащими напитками, в связи с чем была лишена родительских прав. На протяжении двух лет она игнорировала выплату алиментов, накопив задолженность в размере 350 тысяч рублей.

Тогда администрация детдома, на попечении которого находятся дети, в интересах несовершеннолетних обратилась в суд, который и обязал нерадивую мать оформить на троих детей доли по 1/4 в благоустроенной квартире в многоэтажном доме, принадлежащей ей на праве собственности.